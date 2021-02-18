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Zaroğlu Arıklı’yı topa tuttu

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YDP milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı
Zaroğlu Arıklı’yı topa tuttu

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Üzülerek ifade etmen gerekir ki,

Yeniden Doğuş Partisi’nin üzerine bina edildiği demokrasi, hoşgörü ve kucaklaşma ilkeleri daha ilk yarışlı kurultayımızda

birlikte kurduğumuz partimizi emanet ettiğimiz ağabeyimiz Erhan Arıklı’nın bu hareketi ile zarar görmüştür.

11 Nisan’daki Kurultayımızda kendisini desteklemeyeceğinden kuşku duyduğu

Genel Başkan Yardımcılarımız

Sayın Ahmet Yönlüer ve Sayın Bülent Kaya'nın kendileri ile konuşmaya dahi gerek duyulmadan görevden alması

bunun ve birçok başka mentalitenin habercisi olarak karşımıza dikilmiş durumdadır.

Sayın Başkanın atadığı kişileri görevden alma yetkisi elbette ki vardır ama görevden alma şekli ve sonrasında ortaya koyduğu, kendi ekibi ile kurultaya hazırlanma, gerekçesi

Yeniden Doğuş Partisi içerisinde hiç arzu etmediğimiz bölünme ve parçalanmaya hizmet etmekten başka bir şey değildir.

Yeniden Doğuş Partisi 9400 üyesi, onların aileleri ve partimizin sempatizanları ile bir bütündür.

Bu bütünlük içerisindeki herkes bizim yol arkadaşımız ve kardeşimdir.

Birini diğerinden ayırmak, benim ekibim, onun ekibi diye ötekileştirmek asla kabul edilemez.

Bu minvalde Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan ve bizim bir kardeşimiz olan Orhan Hunç’a yeni görevinde başarılar diliyorum.

Görevden alınan yol arkadaşlarımızın müsterih olmalarını ve Yeniden Doğuş Partisi’nin kuruluş hedeflerini anımsayıp bu yolda kararlılıkla yürümelerini rica ettim.

Yaktığımız meşalenin daha fazla ışık saçması için ve etrafında toplananları daha fazla ısıtması için çıktığımız yolda tüm YDP’li arkadaşlarımızla kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz ve bu gibi üzücü gelişmelerin hızımızı kesmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu

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