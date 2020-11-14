Zaroğlu, Cumhuriyet Bayramı'nı Şu Sözlerle Kutladı

Bağımsızlık ve hürriyet aşkı.. Mücadele ve korkusuzluk... Tarih boyunca yüce Türk milletinin, en belirgin özellikleri olmuştur...

Bağımsızlık ve hürriyet aşkı..

Mücadele ve korkusuzluk...

Tarih boyunca yüce Türk milletinin, en belirgin özellikleri olmuştur...

Nitekim; Kıbrıs Türk halkı'nın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini..

Kendi kaderini tayin etme hakkı çerçevesinde, 15 Kasım 1983 tarihinde kutlu bir zaferle neticelendirmesi de, bu mizacın ve inancın en önemli eseridir..

Yıllarca dar kantonlarda yaşamaya mahkum edilmiş Kıbrıs Türkü'nün büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek..

Özgürlüğünü haykırıp, şehit kanları temelinde kurduğu ve canımızdan aziz bildiğimiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin,

37. yıl dönümü hepimize kutlu olsun..

Bu bağlamda; KKTC'nin bağımsızlık ve özgürlüğünü kazanmasını sağlayan,

başta kurucu Cumhurbaşkanı sn. Rauf R. Denktaş olmak üzere..

Varoluş mücadelesinde önemli bir görev üstlenmiş olan Dr. Fazıl Küçük'ü ve bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor..

Hayatta olan gazilerimize de, minnet ve şükranlarımı sunuyorum..