Zelenskiy’den sürpriz davet: Putin’in müttefikini çağırdı

Rusya ile Ukrayna arasında savaş bir yılı aşkın bir süredir devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sürpriz bir ismi ülkesine davet etti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ABD medyasına konuştu…

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden olan Çin lideri Şi Cinping’i ülkesine davet ettiğini açıkladı.

Zelenskiy, “Onu burada görmeye hazırız” ifadesini kullandı. Rusya ile yakın ilişki içerisinde olan Çin, savaşın başladığı günden beri Putin ile iletişimde olan sayılı ülkeden birisiydi.