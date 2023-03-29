Zelenskiy’den sürpriz davet: Putin’in müttefikini çağırdı

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ABD medyasına konuştu…
ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden olan Çin lideri Şi Cinping’i ülkesine davet ettiğini açıkladı.
Zelenskiy, “Onu burada görmeye hazırız” ifadesini kullandı. Rusya ile yakın ilişki içerisinde olan Çin, savaşın başladığı günden beri Putin ile iletişimde olan sayılı ülkeden birisiydi.
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