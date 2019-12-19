Zimmetine para geçiren 2 çalışan tutuklandı

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde satış görevlisi olarak çalışan N.A.’nın (K-33), 2016-2019 yılları arasında şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği henüz tespit edilemeyen miktardaki parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. N.A. tutuklandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette pazarlamacı olarak çalışan İ.B.’nin (E-28) ise Gazimağusa bölgesindeki marketlere verdiği mallara karşılık düzenlediği makbuzlar üzerinde sahteleme yaparak toplam 1981,46 TL parayı çaldığı tespit edildi.