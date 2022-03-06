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ZMO Tarımsal Ve Hayvansal Üretimin Düşeceği Uyarısında Bulundu

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ZMO Tarımsal Ve Hayvansal Üretimin Düşeceği Uyarısında Bulundu
ZMO Tarımsal Ve Hayvansal Üretimin Düşeceği Uyarısında Bulundu

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam, tarımda üretimin, elektriğe yapılan zamdan dolayı düşme olasılığının bulunduğu uyarısını yaptı.

Uluçam, yayımladığı açıklamasında, elektrik zammından en fazla etkilenecek olan sektörün tarım olduğunu, elektrik ücretinin 3 kat artması nedeniyle birçok üreticinin, özellikle sebze üreticisinin üretip üretmeme kararsızlığı yaşamaya başladığını kaydetti.

Uluçam, elektriğin, su kuyularından su çekimi, sebze ve meyvelerin depolanması, hayvancılık sektöründe yemin karıştırılması, sütün sağılması ve soğutulması gibi pek çok yerde kullanıldığına işaret etti.

“FİYATLAR İKİ KAT ARTACAK”

Üretimden kopmanın pahalılığı da getireceğini anlatan Uluçam, “Üretimde meydana gelecek olan azalma sebebi ile de piyasada yeterli üretimi olmayan sebze ve meyvelerin fiyatlarının kat kat artacağı aşikardır. Buna bağlı olarak da sebze ve meyve ithalatçılarının yine Tarım Bakanlığı kapısına dayanarak ‘iç piyasada yeterli üretim yok. İthalat için izin verin ki fiyatlar düşsün’ filmini her zamanki gibi oynayarak ithalata mahkûm kalacağız” dedi. 

İthal meyve ve sebzelerin fiyatları aşağıya çekmediğini, bunun nedeninin de meyve ve sebze ithalinin 5 kişinin elinde olduğunu ileri süren Uluçam, “İthalat faturalarındaki fiyatlar ile ithalatçının bu ürünleri markete satış fiyatı arasında en az yüzde 200 fark olduğu bilinmektedir. Bu konuda fiyat denetimi konusundaki yetkiler ise Ekonomi Bakanlığı’ndadır. Fakat bugüne kadar bu konuda herhangi bir denetim yapılmadığı aşikâr ortadadır” dedi.

ELEKTRİK ÜCRETİ VE TEŞVİK…

Tarımsal üretime uygulanan ücretin 5 yıl önce 50 kuruş iken tarımsal üretim yapan işletmelere kilowatt başına 10 kuruş destek verildiğini, son yapılan zamdan önce de tarımsal amaçlı kullanılan elektriğe 10 kuruş teşvikli verildiğini, üreticinin elektriği 92 kuruşa tüketmekte olduğuna işaret eden Uluçam, “Şu an elektriğe yapılan uçuk zam ile tarımsal amaçlı elektriğin fiyatı 2,7 TL’ye çıktı. Fakat tarımsal amaçlı elektrik teşviki yine 10 kuruş olarak kaldı. Tarımsal amaçlı elektrik kullanan üreticilere 10 kuruş olan teşvik artırılmazsa yerel tarımın sonu gelir. Üreticiler  üretemeyecek duruma gelirse, tüketiciler ithalat lobisine teslim olmak zorunda  kalacaktır” dedi.

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