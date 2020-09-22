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Zoom indirme nasıl yapılır? Zoom programı nedir ve ne işe yarar?

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Zoom indirme ekranı yoğun ilgi görüyor. Birçok kullanıcı tarafından kullanılmaya başlayan Zoom uygulamasına bilgisayar ve telefondan erişim sağlanabiliyor. Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitimde faydalnılan Zoom nedir, nasıl kullanılır?
Zoom indirme nasıl yapılır? Zoom programı nedir ve ne işe yarar?

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla telefonlara indirmek mümkün. Zoom.us sitesinin ana sayfası üzerinden Sign Up Free seçeneğine mail adresi yazıldıktan sonra gelen maildeki doğrulam linkini tıklanır. Ardından Dowload & run seçeneiği ile indirme yapabilirsiniz.

ZOOM İLE UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILIR?

Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için “New Meeting” ikonuna tıklıyoruz.Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşığ derse başlayabiliryosunuz. Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.

Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılılım sağlayabiliyor.

ZOOM UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ

Video konferans özelliğinin yanı sıra filtre seçeneği de sunan Zoom programı ile birçok filtreyi kullanarak toplantıları eğlenceli dakikalara çevirebiliyorsunuz.

Zoom’un bir diğer yeniliği olan PowerPoint ve Keynote sunumlarına görüntü ekleme özelliği ile bir yandan sunum yaparken bir yandan izleyicilerle bire bir iletişim kurmaya devam edilebiliyor. Sunumlar arka planda görünürken öne çıkan videonun boyutu ve konumu da ayrıca ayarlanabiliyor.

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