Zorlu Töre: Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz

Azerbaycan'ın İran'da bulunan Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, saldırı ile ilgili olarak yayımladığı taziye mesajında, “Diplomatik misyonlara karşı gerçekleşen bu hain terör saldırısını kınar, kardeş ülke can Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Töre’nin taziye mesajı şöyle:

“Azerbaycan'ın İran'da bulunan Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Büyükelçilik güvenlik amirinin hayatını kaybettiği, iki güvenlik görevlisinin ise yaralandığı bu menfur saldırıda hayatını kaybeden görevliye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Diplomatik misyonlara karşı gerçekleşen bu hain terör saldırısını kınar, kardeş ülke can Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim.”