1 kilo uyuşturucu... Zanlılar mahkemede

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda bir kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda tutuklanan C.V.J ve K.T mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Kesat, 24.09.2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından K. Kaymaklı’da gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tasarruflarında yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlı K.T'nin üzerinde yapılan aramada cüzdanında 2 gram daha uyuşturucu bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlı K.T'nin uyuşturucuyu C.V.J'den aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı C.V.J''nin ise uyuşturucuyu k.t ile birlikte kendisine atılan konumdan teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru Kesat, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini, zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca cep telefonlarının inceleneceğini ifade ederek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.