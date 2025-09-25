  • BIST 11374.27
  • Altın 5008.939
  • Dolar 41.4661
  • Euro 48.8004
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

1 kilo uyuşturucu... Zanlılar mahkemede

» »
1 kilo uyuşturucu... Zanlılar mahkemede
1 kilo uyuşturucu... Zanlılar mahkemede

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda bir kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda tutuklanan C.V.J ve K.T mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Kesat, 24.09.2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından K. Kaymaklı’da gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tasarruflarında yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, ayrıca zanlı K.T'nin üzerinde yapılan aramada cüzdanında 2 gram daha uyuşturucu bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlı K.T'nin uyuşturucuyu C.V.J'den aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı C.V.J''nin ise uyuşturucuyu k.t ile birlikte kendisine atılan konumdan teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru Kesat, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini, zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzibinin yapılacağını, ayrıca cep telefonlarının inceleneceğini ifade ederek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arıklı: Biz mahkemenin önünde eylem yapsaydık, ‘Yargıya müdahale ediliyor’ demezler miydi?25 Eylül 2025 Perşembe 12:10
  • Anayasa Mahkemesi, Disiplin Tüzüğü'nü iptal etti!25 Eylül 2025 Perşembe 12:08
  • Tatar: "GKRY'nin oynadığı tehlikeli oyundan Rum halkı da rahatsızdır"25 Eylül 2025 Perşembe 12:07
  • Anayasa Mahkemesi, Disiplin Tüzüğü'nü iptal etti!25 Eylül 2025 Perşembe 12:05
  • Mahkeme gericiliğe DUR dedi!25 Eylül 2025 Perşembe 12:05
  • Çatalköy’ün bazı yerlerinde yarın elektrik kesintisi olacak25 Eylül 2025 Perşembe 11:10
  • Türk Telekom KKTC’de iki ayrı şirket kurdu25 Eylül 2025 Perşembe 10:13
  • Meclis heyeti “Üç Devlet Bir Millet 2. Toplantısı”na katılacak25 Eylül 2025 Perşembe 10:11
  • Dövizden yeni rekor, Dolar zirvede25 Eylül 2025 Perşembe 08:11
  • Hava serinlemeye başladı25 Eylül 2025 Perşembe 07:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti