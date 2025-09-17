  • BIST 11180.51
  • Altın 4867.107
  • Dolar 41.2966
  • Euro 48.9442
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail kara harekatını başlattı, Gazze Şehri'ndeki Filistinliler kaçıyor

181 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklu

» »
181 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklu
181 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklu

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 21.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucu D.I.C.(E-35)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada tasarrufunda toplam 181 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olan alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bir yapay kalp ameliyatına daha imza atıldı17 Eylül 2025 Çarşamba 09:30
  • Arıklı: Yapay zeka destekli kameralar geri takılmak üzere kaldırıldı17 Eylül 2025 Çarşamba 08:04
  • KTÖS, KTAMS ve KOOP-SEN'de Tatar'ın davetine katılmayacak!16 Eylül 2025 Salı 16:51
  • İsrail'den Yemen'deki Hudeyde Limanı'na hava saldırısı16 Eylül 2025 Salı 16:47
  • Denktaş: Adaylar arasında Erhürman bu makamda bizi en iyi temsil edecek kişidir16 Eylül 2025 Salı 14:20
  • 32 yaşında hayatını kaybetti16 Eylül 2025 Salı 14:14
  • Çocuğunun ders notunu sistemden değiştiren şahıs tutuklandı16 Eylül 2025 Salı 14:11
  • Taçoy’un sözlerine Denktaş’tan sert eleştiri: “Siyasi hayatını sekteye uğratabilirdi”16 Eylül 2025 Salı 14:10
  • Erdoğan: KKTC bizim kardeşimizdir16 Eylül 2025 Salı 14:02
  • Şakacı Taçoy! şimdi de Cumhurbaşkanı adayı gibi Erhürman'ı TV programında tartışmaya çağırdı!16 Eylül 2025 Salı 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti