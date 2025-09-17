181 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklu

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 21.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucu D.I.C.(E-35)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada tasarrufunda toplam 181 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olan alındı.
Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
