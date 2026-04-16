2 buçuk metre yükseklikten düştü, yoğun bakımda

Lapta’da yaklaşık 2,5 metre yükseklikten merdiven basamaklarına düşerek yaralanan Volkan Taçkın (E-37) yoğun bakımda müşahede altına alındı.
Dün saat 12.00’de misafir olarak bulunduğu evde, dört ayaklı demir üzerinde montajsız halde bulunan bir tahtaya oturduğu sırada dengesini kaybeden Taçkın, sırtüstü düşerek yaralandı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taçkın, yüz kemiklerinde kırık ve böbreğinde kanama teşhisiyle tedavi edildikten sonra cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma sürüyor.
