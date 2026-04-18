222 sürücüye işlem

Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 222 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 16 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.
Rapor edilen suçlar arasında 86 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 45 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı ve 7 sürücünün alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçtiği belirlendi.
Ayrıca 9 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 5 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 3 sürücünün sigortasız araç kullandığı ve 2 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edildi.
Bunun yanında 1 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 2 sürücünün işletme izinsiz araç kullandığı, 1 sürücünün susturucusuz taşıt kullandığı ve 1 sürücünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı kaydedildi. Diğer trafik suçlarından ise 59 sürücü hakkında işlem yapıldı.
