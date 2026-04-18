222 sürücüye işlem

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam bin 729 araç sürücüsü kontrol edildi.
Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 222 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 16 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen suçlar arasında 86 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 45 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı ve 7 sürücünün alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçtiği belirlendi.

Ayrıca 9 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 5 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 3 sürücünün sigortasız araç kullandığı ve 2 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edildi.

Bunun yanında 1 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 2 sürücünün işletme izinsiz araç kullandığı, 1 sürücünün susturucusuz taşıt kullandığı ve 1 sürücünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı kaydedildi. Diğer trafik suçlarından ise 59 sürücü hakkında işlem yapıldı.

