23 Nisan tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Türk milletinin egemenliğini simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.

16 Nisan'dan itibaren devam eden kutlamalarda son olarak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan'da (yarın) saat 08.00’de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Aynı gün, okullarda ve ilçelerde törenler gerçekleştirilecek, Atatürk anıtlarına çelenk sunulacak.

Gün nedeniyle saat 09.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlenecek ve anıta çelenk sunulacak.

Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gün boyunca okullarda ve ilçelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.