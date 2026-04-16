23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Lefkoşa’da kortejle başladı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiğini hatırlattı, “Bu ülkede yaşamaktan, Kıbrıslı Türk olmaktan gurur duyun. Biliniz ki bu ülke de, bu topraklar da sizindir” ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler, bugün Lefkoşa’da düzenlenen kortejle başladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde, Lefkoşa’daki ilkokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen ve Metehan’dan başlayarak Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi güzergâhında devam eden yürüyüşe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bakanlık yetkilileri ve öğretmenler katıldı.

– Öğrenciler Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti

Kortejin ilk durağı Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çocuklara “hoş geldiniz” diyerek seslendi.

23 Nisan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olduğunu ve bunun çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Erhürman, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü en çok değer verdiği çocuklara armağan ettiğini belirtti.

“Sizler hepimizin en kıymetlilerisiniz” diyen Erhürman, “Bilin ki bu ülke de sizindir, buraları da sizindir. Biraz sonra ziyaret edeceğiniz Meclis de sizindir. Şu anda ev sahibi sizsiniz. Biz size misafirliğe geldik, siz de bizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim” dedi.

Ülkenin çok güzel olduğunu ve ağacına, ormanına, toprağına, denizine hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Erhürman, küçük bir ülke olunmasına rağmen birlik içinde her şeyin başarılabileceğini vurguladı. Erhürman, “Bu ülkede yaşamaktan, Kıbrıslı Türk olmaktan her zaman gurur duyun” diye konuştu.

Öğrencilerle bir “anlaşma” yaparak günlük teknoloji kullanımını sınırlamaları yönünde tavsiyelerde de bulunan Erhürman, öğrencilere; daha fazla kitap okumaları, spor yapmaları, ülkeyi tanımaları ve oyun oynamaları çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Sizi çok seviyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, Necat British College Primary School Lefkoşa öğrencisi Nehir Sertel Yıltaş yaptı.

Yıltaş konuşmasında, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla egemenliğin millete ait olduğunun ilan edildiğini söyledi.

“Bu tarih bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılmış en büyük adımlardan biridir” diyen Yıltaş, Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesinin günü daha da anlamlı kıldığını belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu kaydeden Yıltaş, 23 Nisan’ın umut, barış ve kardeşlik anlamı taşıdığını ifade ederek, vatanın korunması, çalışılması ve daha aydınlık yarınlara taşınmasının önemine dikkat çekti.

Farklı ülkelerden çocuklarla birlikte kutlanan bayramın barışın simgesi olduğunu da dile getiren Yıltaş, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları anarak; “Ne mutlu bizlere ki böyle anlamlı bir bayramın sahibiyiz. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın çocuklar” dedi.

Ardından, Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi Mehmet Efe Kubat, “23 Nisan’ın Işığı” adlı şiiri okudu.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlik, Arabahmet İlkokulu’nun halk dansları, Şht. Yalçın İlkokulu’nun modern dans, Şht. Ertuğrul İlkokulu’nun bando ve Yakın Doğu İlkokulu’nun Kiwido dans gösterileriyle sona erdi.

Etkinlik sonunda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.