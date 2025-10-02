  • BIST 11095.68
24. Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali başladı

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali, dün akşam başladı.
Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında hayat bulan festivalin açılış etkinlikleri saat 17.00’de eş zamanlı tenis ve bilardo turnuvalarıyla başladı.

Zeytinlik Meydanı’nda Saat 19.00’da resmi açılış gerçekleştiren festival; Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Hatice Baflıgil Aydın’ın konuşmaları ve ardından tütsü yakımı ile devam etti.

Anamur Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun renkli gösterileri izleyenlerden tam not alırken, akşam saatlerinde sahne alan Cemal Arslangazi ve Orkestrası ile Ayşegül Zaim ve Orkestrası, festival alanını şenlik havasına dönüştürdü. Modern dans gösterileri ise geceye farklı bir renk kattı.

Stantların 18.00’den itibaren açık olduğu festival boyunca yöresel ürünler, el sanatları ve kültürel etkinlikler ziyaretçilerle buluştu.

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 24. Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali’nin bugünkü programı Zeytinlik köy meydanında tenis ve bilardo turnuvalarıyla devam edecek. Saat 18.30’da Ali Nesim anısına şair ve yazarların katılımıyla şiir dinletisi ve söyleşi gerçekleştirilecek.

Akşam bölümünde 19.15’te Erce Güner solo konseriyle sahne alırken, 20.30’da Anamur Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi izleyicilerle buluşacak, 20.45’te ise Group NDN konseriyle gece müzikle son bulacak. Stantların 18.00’den itibaren açık olacağı etkinliklere tüm halk davet edildi.

