26 alkollü sürücü rapor edildi

Ülke genelinde trafik denetimlerinde 26 alkollü sürücü rapor edildi
26 alkollü sürücü rapor edildi

Dün ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde Trafik Ekipleri tarafından 2.400 araç sürücüsü denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli trafik suçlarından toplam 382 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca 69 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı. Denetimlerde 130 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandığı, 26 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 5 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 18 sürücü sigortasız araç kullandığı, 10 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 6 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 37 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı, 8 sürücü muayenesiz araç kullandığı, 15 sürücü kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymadığı, 21 sürücü seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 1 sürücü tehlikeli sürüş yaptığı, 3 sürücü trafik ışıklarına uymadığı ve 102 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Trafik ekipleri, yol güvenliğini artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirirken, sürücülerden trafik kurallarına uymaları ve güvenli sürüş için gerekli önlemleri almaları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

