28. Büyükkonuk Eko Gün 3 Mayıs Pazar günü yapılacak

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlenerek Eko Gün ile ilgili bilgiler verildi.

Basın toplantısına Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, belediye meclis üyeleri, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Şerife Demirli ve belediye yöneticileri katıldı.

- Tuğlu: “Büyükkonuk Eko Gün, Kıbrıs’ın ortak değeri haline geldi”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Büyükkonuk Eko Gün’ün yalnızca bir etkinlik değil; bir kültürün, yaşam biçiminin ve toplumsal duruşun ifadesi olduğunu belirtti.

28’incisi düzenlenecek etkinliği 3 Mayıs Pazar günü halkla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Tuğlu, Eko Gün’ün sıradan bir organizasyon olmadığını, etkinliğin toprağa bağlılık, üretime saygı, kültürel değerlere sahip çıkma ve birlik ruhunun somut bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Dünyada pek çok değerin hızla tüketildiğine işaret eden Tuğlu, buna karşılık unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri yaşattıklarını, yerel üreticiyi desteklediklerini ve çocuklara bu toprakların ruhunu aktardıklarını belirtti.

Etkinliğin yalnızca bir festival değil, geçmiş ile gelecek arasında kurulan güçlü bir köprü olduğunu ifade eden Tuğlu, bu yıl da Büyükkonuk Köy Meydanı’nda halk dansları, konserler, yerel lezzetler, el sanatları, çocuk etkinlikleri ve kültürel atölyelerden oluşan kapsamlı bir program sunacaklarını dile getirdi.

Tuğlu, özellikle çocuklara yönelik etkinliklere ayrı önem verdiklerini ve “kültürün anlatılarak değil, yaşatılarak öğrenildiğini” belirterek, geleneksel oyunlardan el sanatlarına kadar birçok değeri çocuklarla buluşturacaklarını ifade etti.

Büyükkonuk Eko Gün’ün her geçen yıl büyüyerek ülkenin en köklü ve en özgün kültürel buluşmalarından biri haline geldiğini de söyleyen Tuğlu, “Bu organizasyon artık Kıbrıs’ın ortak değeri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Tuğlu, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği’ne, belediye meclis üyelerine, muhtarlara, belediye personeline, üreticilere, sanatçılara, derneklere, gönüllülere ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, tüm halkı doğallığın, üretimin ve kültürün buluştuğu etkinliğe davet etti.

- Demirli: “Üreticilere destek olmak ve Kıbrıs kültürünü doyasıya yaşamak isteyen herkesi Eko Gün’e davet ediyoruz”

Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Şerife Demirli ise, üreticilere destek olmak ve Kıbrıs kültürünü doyasıya yaşamak isteyen herkesi, 3 Mayıs’ta 28’incisini düzenleyecekleri Eko Gün’e davet etti.

- Eko Gün 3 Mayıs'ta saat 10.30’da başlayacak

Ziyaretçileri konserler ve çeşitli kültürel etkinliklerle buluşturacak Eko Gün, 3 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da açılış ve Karpaz Kızları’nın gösterisiyle başlayacak. Saat 11.00’de Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları ekibi sahne alacak, 12.00’de ise Grup Yakamoz konser verecek.

Program, saat 13.00’te Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Yıldızlar ve Büyük gruplarının halk dansları gösterisiyle devam edecek; 13.30’da Grup Otantik sahne alacak. Saat 14.00’te Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi yer alırken, 15.00’te Grup Traffic konser verecek. Etkinlikler, 16.00’da Çağdaşlar Korosu ve 16.30’da Retro Çalgıcıları konserleriyle sona erecek.

Gün boyunca ayrıca Ferdi Usbahalı ile Kıbrıs Havaları Derneği konserleri, çeşitli halk dansları gösterileri, çocuklara yönelik ücretsiz yüz boyama ve “Minik Ressamlar” etkinliği ile HASDER tarafından düzenlenecek atölye çalışmaları da yer alacak.