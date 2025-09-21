  • BIST 11294.48
  • Altın 4902.381
  • Dolar 41.3339
  • Euro 48.5636
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

» »
Polis Basın Subaylığı, üç ayrı operasyonda Taşkınköy’de 2 gram ve 7 hap, Girne’de 5 gram uyuşturucu ve Zeytinlik’te 6 adet, uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirildiğini, toplam 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.
3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa, Girne ve Zeytinlik’te gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 3 kişi tutuklandı.

TAŞKINKÖY'DE 2 GRAM VE 7 ADET HAP ŞEKLİNDE UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDE

 Taşkınköy’de, dün, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, E.K. (E-39)’nin ikametgahında yaptıkları aramada yaklaşık 2 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi buldu. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GİRNE'DE 5 GRAM UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDE

 Girne’de, bugün, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, İ.T. (E-42)’nin ikametgahında yaptıkları aramada yaklaşık 5 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile kokain içiminde kullanıldığına inanılan pet şişeden yapılan nargile ve 1 adet metal kaşık ele geçirdi. İlgili şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

ZEYTİNLİK'TE 6 UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN HAP

Zeytinlik’te, yine bugün, Elmadağ Sokak üzerinde boş bir arazi içerisine meçhul şahıs/lar tarafından bırakılan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap ile ilgili soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen M.T. (E-31) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman: Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek20 Eylül 2025 Cumartesi 15:01
  • Şenkul: Beka sorunumuz Rum ya da İsrail değil, ülkeyi sultanlıkla yönettiğini sanan anlayışdır20 Eylül 2025 Cumartesi 14:58
  • Eczanelerin kış dönemi çalışma ve nöbet saatleri 22 Eylül'de değişiyor20 Eylül 2025 Cumartesi 14:58
  • Ekiplerden sıkı denetim... Bin 524 Araç kontrol edildi, çok sayıda sürücüye yasal işlem20 Eylül 2025 Cumartesi 14:55
  • Lefkoşa-Gazimağusa yolunda araç yangını...20 Eylül 2025 Cumartesi 14:54
  • Polis haberleri… Gazimağusa’da kavga ve maddi hasar; 3 tutuklu…20 Eylül 2025 Cumartesi 14:53
  • Adaya kuru sıkı tabanca ile geldi...20 Eylül 2025 Cumartesi 14:52
  • Esentepe’de ani ölüm20 Eylül 2025 Cumartesi 14:51
  • Kumyalı’da izinsiz av: 2 asgari ücret ceza kesildi19 Eylül 2025 Cuma 20:05
  • Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü19 Eylül 2025 Cuma 20:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti