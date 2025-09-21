3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Polis Basın Subaylığı, üç ayrı operasyonda Taşkınköy’de 2 gram ve 7 hap, Girne’de 5 gram uyuşturucu ve Zeytinlik’te 6 adet, uyuşturucu olduğuna inanılan hap ele geçirildiğini, toplam 3 kişinin tutuklandığını açıkladı.

TAŞKINKÖY'DE 2 GRAM VE 7 ADET HAP ŞEKLİNDE UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDE

Taşkınköy’de, dün, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, E.K. (E-39)’nin ikametgahında yaptıkları aramada yaklaşık 2 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet hap, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet cam pipo ve 1 adet hassas terazi buldu. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GİRNE'DE 5 GRAM UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDE

Girne’de, bugün, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, İ.T. (E-42)’nin ikametgahında yaptıkları aramada yaklaşık 5 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile kokain içiminde kullanıldığına inanılan pet şişeden yapılan nargile ve 1 adet metal kaşık ele geçirdi. İlgili şahıs tutuklandı, soruşturma sürüyor.

ZEYTİNLİK'TE 6 UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN HAP

Zeytinlik’te, yine bugün, Elmadağ Sokak üzerinde boş bir arazi içerisine meçhul şahıs/lar tarafından bırakılan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap ile ilgili soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen M.T. (E-31) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.