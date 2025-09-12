5 Kıbrıslı Rum da tutuksuz yargılanacak

Çeşitli suçlamalarla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum sanığın hepsi tutuksuz yargılanacak. İskele Kaza Mahkemesi, kalan 2 sanığın da teminatla serbest kalmasına karar vererek, tüm sanıkların tutuksuz yargılanmasını sağladı.

Çeşitli suçlamalarla ülkede tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum'dan 3'ünün serbest bırakılmasının ardından, 2 Kıbrıslı Rum sanık, bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme sanıkların teminat karşılığında serbest kalmasına hükmetti. Böylece, 5 Kıbrıslı Rum'un hepsi tutuksuz yargılanacak.

ASKERİ MAHKEME 3 SANIĞIN TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERMİŞTİ

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum sanık G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68), Çarşamba günü yeniden Askeri Mahkeme’ye çıkarılmıştı.

Duruşmanın 17 Eylül’de devam etmesine emir veren mahkeme, sanıkların İstinaf Mahkemesi’nde belirlenen teminat şartlarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmalarına emir vermişti. İskele Kaza Mahkemesi’nde diğer davalarının devam etmesi sebebiyle sanıklardan 2'sinin tutukluluk halleri ise bugüne kadar devam etmişti.

YÜKSEK MAHKEME, SANIKLARIN 13 GÜNLÜK TUTUKLULUK KARARINI BOZMUŞTU

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla Kıbrıslı Rum 5 sanığın 13 günlük tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuş ve sanıkların "yurtdışına çıkış yasağı, 200’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları" şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Zanlı G.G. (E-66), 19 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında kullanımındaki araçla Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yapmış, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K(E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) tutuklanmıştı.

Öte yandan Özgür Gazete'den elde edinilen bilgiye göre, Tahkikat polisi, Simon Aykut davasında ilk şikayetin, ilgili sitenin ortaklarından Burçin Döveç tarafından yapıldığını açıkladı. Ardından Ceyhun Tunalı ve Ahmet Noyan da şikayette bulundu. Polis, şikayetçilerin şikayet ettikleri sanıkları hiç görmediklerini belirtti.

Polis ayrıca, Simon Aykut’u güneyde şikayet edenlerin listesinin Polis Genel Müdürlüğü’nde bulunduğunu ifade etti. Şikayete öncülük eden kişinin, Ticaret Odası eski Başkanı ve CTP eski PM üyesi Hasan İnce olduğu, Döveç’e ise İnce tarafından bilgi verildiği kaydedildi.

Simon Aykut'un şikayetçilerinden birinin adının, şu an tutuklu bulunan sanıklardan birinin adıyla aynı olduğunu ve onu tutuklamak isterken bu sanıkların tutuklandığını ve polisin hırsına yenildiğini kaydetti.