8 Bin öğrenci prefabrik sınıflarda başladı

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, 8 bin civarı öğrencinin prefabrik sınıflarda eğitim göreceğini belirterek, “Eğitim eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için vardır, yeni eşitsizlikler oluşturmak için değil” dedi.
CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitimde yaşanan sorunları gündeme getirdi. Öğretmen ve altyapı eksikliklerinin yıllardır tartışıldığını belirten İncirli, çağdaşlaşma ve dijitalleşme gibi konulara henüz gelinemediğini söyledi.

Yaklaşık 8 bin öğrencinin prefabrik sınıflarda eğitim göreceğini vurgulayan İncirli, “Eğitim eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için vardır, yeni eşitsizlikler oluşturmak için değil” ifadelerini kullandı. İlk ve orta eğitimin ücretsiz olması hedefinden uzaklaşıldığını dile getiren İncirli, işçi ve yoksul çocukların yaşadığı zorluklara, madde kullanımı sorununa, akran zorbalığına, güvenlik eksikliklerine ve ana dili Türkçe olmayan öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara da işaret etti.

Eğitim sisteminin sağlık sistemi gibi “canlı bir organizma” olduğunu belirten İncirli, devlet yatırımlarında eğitime öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir çocuğun kaliteli eğitimden mahrum bırakılmaması gerektiğini vurgulayan İncirli, “Toplumun ihtiyaçlarına ve çağa göre değişmeli, gelişmeli. Hiçbir çocuğun dışarda kalmayacağı, kapsayıcı, eşit, yaratıcı bir eğitim hedefiyle çalışmalıyız. Çocuklarımıza bunu borçluyuz” dedi.

İncirli, okul ve sınıf yapımı için kaynak ayıran belediye başkanlarını da kutlayarak, yeni öğretim yılında öğrencilere başarı, öğretmenlere kolaylıklar diledi.

