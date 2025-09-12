  • BIST 10321.66
Zorla insan kaçırma ve ciddi darp suçlarından tutuklanan A.B ile S.Z yeniden mahkemeye çıkarıldı.
80 Bin euro tartışması: Kaçırıp darp ettiler

Polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların ve ismi henüz tespit edilemeyen Pakistanlı 5 kişinin 6.0.2025 tarihinde saat 21.15 sıralarında bir şahsa 80 bin euro vereceği olduğu gerekçesiyle Alsancak’ta bir evde misafir olarak bulunan Lefkoşa’da sakin M.H.’yi darp ettikten sonra araçlarına bindirerek, Kırıkale köyüne götürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların burada da M.H.’yi darp ederek, alıkoyduklarını açıkladı. Polis, zanlıların 8.9.2025 tarihinde tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polisi bu süre içerisinde meseleyle ilgili 16 kamera görüntüsü tespit ettiklerini, bu görüntülerden 4 tanesinin incelendiğini, 4 tanıktan ifade aldıklarını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan 5 şahıs olduğunu belirten polis, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

