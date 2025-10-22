ABD'nin Kıbrıs'taki büyükelçisi değişiyor: Trump, John Breslow’u aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kıbrıs'taki yeni büyükelçi olarak Arizona eyaletinden John Breslow’u aday gösterdi.
Breslow’un adaylığı, göreve atanmasının onaylanabilmesi için Senato tarafından incelenecek. Bu süreçte Senato’da bir komite oturumu düzenlenmesi bekleniyor. Ardından Breslow’un atanmasının resmileşmesi için Senato’da çoğunluk oyu gerekecek.
Cyprus Mail'de yer alan habere göre, atamanın onaylanması halinde Breslow, Mayıs ayında Ukrayna maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Julie Davis’in yerini alacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.