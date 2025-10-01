  • BIST 11111.86
Acı haber... Boğularak hayatını kaybetti

20 Eylül 2025 tarihinde Alagadi Plajı’nda denize giren 44 yaşındaki Esentepe sakini Gökhan Yılmaz, dalgaların etkisiyle dengesini kaybederek boğulma tehlikesi geçirdi.
Acı haber... Boğularak hayatını kaybetti

20 Eylül 2025 tarihinde Alagadi Plajı’nda denize giren 44 yaşındaki Esentepe sakini Gökhan Yılmaz, dalgaların etkisiyle dengesini kaybederek boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan Yılmaz, ambulansla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Eylül 2025’te hayatını kaybetti.

Yılmaz’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

 

