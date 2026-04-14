SON DAKİKA

Adı rüşvetle anılan Aslanbaba'dan nameler..."Rüşvetin bu hale gelmesinin en büyük sebebi CTP’dir"

Yeniden Doğuş Partisi’nde yeniden aktif siyasete dönen Ejder Aslanbaba, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin geçmişte rüşvet iddialarının üzerine gitmediğini öne sürerek, “CTP 1-2 bakanlık alsın diye rüşvetin önünü açtı” dedi.
Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) yeniden aktif siyasete dönen Ejder Aslanbaba, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın hazırlayıp sunduğu “Günaydın Ada” programına konuk oldu.

Programda geçmişte Meclis kürsüsünden yaptığı “ben rüşvet aldım” çıkışına da değinen Aslanbaba, rüşvetin bugün geldiği noktadan Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) sorumlu tuttu.

O dönemde Meclis’te rüşvet alan kişileri hedef gösterdiğini savunan Aslanbaba, CTP’nin azınlık hükümetine katılmak için bu iddiaların üzerine gitmediğini öne sürerek "Rüşvetin bugün bu hale gelmesinin en büyük sebebi, CTP'dir" ifadelerini kullandı.

"CTP O DÖNEM BU RÜŞVET OLAYININ ÜZERİNE GİTSETDİ, BUGÜN RÜŞVET ANLAYIŞI NORMALLEŞMEZDİ, CTP 1-2 BAKANLIK ALSIN DİYE RÜŞVETİN ÖNÜNÜ AÇTI"

Aslanbaba, “CTP o dönem bu rüşvet olayının üzerine gitseydi, bugün rüşvet anlayışı normalleşmezdi. CTP 1-2 bakanlık alsın diye rüşvetin önünü açtı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu davaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aslanbaba, rüşvet olduğu iddia edilen paranın ilgili kişiye geri verildiğini, bu durumun rüşveti veren kişinin kim olduğuna işaret ettiğini savundu. Emarelerin kimden alındıysa ona iade edilmesi gerektiğini belirten Aslanbaba, ses kayıt cihazlarının kendisine ait olduğunu ancak paranın başka bir kişiye verildiğini ileri sürdü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  • Girne-Alsancak Çevre Yolu’ndaki kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti14 Nisan 2026 Salı 08:21
  • Çatalköy'de çarşamba günü bazı bölgelerde elektrik kesintisi...14 Nisan 2026 Salı 08:19
  • Sendikalar 'değerlendirme' için toplanıyor13 Nisan 2026 Pazartesi 14:41
  • Basın-Sen: Bazı haberler kaldırılmaya çalışılıyor, sürecin takibi bırakılmamalı13 Nisan 2026 Pazartesi 13:57
  • Erhürman: Bayrak yakılması medeniyet kaybı13 Nisan 2026 Pazartesi 10:39
  • Beyköy’de topçu atışları yapılacak13 Nisan 2026 Pazartesi 10:36
  • CMIRS anketi: Katılımcıların yüzde 90,4'ü ülkede işlerin yanlı gittiğini düşünüyor!13 Nisan 2026 Pazartesi 10:06
  • Meclis Danışma Kurulu toplantıya çağrılacak13 Nisan 2026 Pazartesi 09:13
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Nisan 2026 Pazartesi 08:32
