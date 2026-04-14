Adı rüşvetle anılan Aslanbaba'dan nameler..."Rüşvetin bu hale gelmesinin en büyük sebebi CTP’dir"

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) yeniden aktif siyasete dönen Ejder Aslanbaba, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın hazırlayıp sunduğu “Günaydın Ada” programına konuk oldu.

Programda geçmişte Meclis kürsüsünden yaptığı “ben rüşvet aldım” çıkışına da değinen Aslanbaba, rüşvetin bugün geldiği noktadan Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) sorumlu tuttu.

O dönemde Meclis’te rüşvet alan kişileri hedef gösterdiğini savunan Aslanbaba, CTP’nin azınlık hükümetine katılmak için bu iddiaların üzerine gitmediğini öne sürerek "Rüşvetin bugün bu hale gelmesinin en büyük sebebi, CTP'dir" ifadelerini kullandı.

"CTP O DÖNEM BU RÜŞVET OLAYININ ÜZERİNE GİTSETDİ, BUGÜN RÜŞVET ANLAYIŞI NORMALLEŞMEZDİ, CTP 1-2 BAKANLIK ALSIN DİYE RÜŞVETİN ÖNÜNÜ AÇTI"

Aslanbaba, “CTP o dönem bu rüşvet olayının üzerine gitseydi, bugün rüşvet anlayışı normalleşmezdi. CTP 1-2 bakanlık alsın diye rüşvetin önünü açtı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu davaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aslanbaba, rüşvet olduğu iddia edilen paranın ilgili kişiye geri verildiğini, bu durumun rüşveti veren kişinin kim olduğuna işaret ettiğini savundu. Emarelerin kimden alındıysa ona iade edilmesi gerektiğini belirten Aslanbaba, ses kayıt cihazlarının kendisine ait olduğunu ancak paranın başka bir kişiye verildiğini ileri sürdü.