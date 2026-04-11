  • BIST 12433.5
  • Altın 6854.07
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
Kültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı'nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

Akansoy: Sandık hemen kurulmalı

» »
Akansoy, "Başbakanın açıklaması, bir ‘devlet ciddiyeti’ değil, sistemin tıkandığının ve hükümetin geri adım attığının ilanıdır" ifadelerini kullandı.
Akansoy: Sandık hemen kurulmalı

  Facebook'ta Gör

A-AA+

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığı yasa tasarısının Meclis gündeminden çıkarılmasına ilişkin yaptığı açıklamaya, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Akansoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Başbakanın açıklaması, bir ‘devlet ciddiyeti’ değil, sistemin tıkandığının ve hükümetin geri adım attığının ilanıdır.

Yasa tasarılarını Meclis Komitesine geri çekmeniz için size saatlerce konuşma yaptık, öneride bulunduk. Şimdi gündemi erteledik diyorsunuz! Her ne demekse!

Halkın tepkisi, emekçinin direnci ve toplumun ortak vicdanı karşısında geri çekildiniz. Ama bunu kabul etmiyor, ‘savaş’ yerine ‘küresel konjonktür’ diyerek aklımızla alay etmeyi tercih ediyorsunuz.

Bu açıklama, hükümetin ciddiyetinden çok, tutarsızlığını ve bu ülkeyi yönetemez hale geldiğini gösteriyor.

Bu toplumun her kesimi daha adil, daha öngörülebilir, güven veren, samimi bir yönetimi hak ediyor. Bu nedenle sandık hemen kurulmalıdır, diyoruz.

Sistem zorlanıyor, hükümet savruluyor ve bedel yine kamu çalışanı yanında, işçisinden işverenine, tüm halka ödetilmek isteniyor.

Değişim çok uzak değil; daha adil, daha güçlü ve tüm halktan yana bir yönetim kurmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti