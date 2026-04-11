Akansoy: Sandık hemen kurulmalı

Facebook'ta Gör

A-AA+

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığı yasa tasarısının Meclis gündeminden çıkarılmasına ilişkin yaptığı açıklamaya, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Akansoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Başbakanın açıklaması, bir ‘devlet ciddiyeti’ değil, sistemin tıkandığının ve hükümetin geri adım attığının ilanıdır.

Yasa tasarılarını Meclis Komitesine geri çekmeniz için size saatlerce konuşma yaptık, öneride bulunduk. Şimdi gündemi erteledik diyorsunuz! Her ne demekse!

Halkın tepkisi, emekçinin direnci ve toplumun ortak vicdanı karşısında geri çekildiniz. Ama bunu kabul etmiyor, ‘savaş’ yerine ‘küresel konjonktür’ diyerek aklımızla alay etmeyi tercih ediyorsunuz.

Bu açıklama, hükümetin ciddiyetinden çok, tutarsızlığını ve bu ülkeyi yönetemez hale geldiğini gösteriyor.

Bu toplumun her kesimi daha adil, daha öngörülebilir, güven veren, samimi bir yönetimi hak ediyor. Bu nedenle sandık hemen kurulmalıdır, diyoruz.

Sistem zorlanıyor, hükümet savruluyor ve bedel yine kamu çalışanı yanında, işçisinden işverenine, tüm halka ödetilmek isteniyor.

Değişim çok uzak değil; daha adil, daha güçlü ve tüm halktan yana bir yönetim kurmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”