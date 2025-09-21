  • BIST 11294.48
AKEL: İsrail'den talimat alan Hristodulidis’in genelgesiyle, İsrail karşıtı sloganlar sildirildi

AKEL, Hristodulidis hükümetinin İsrail’in talimatıyla hareket ederek Güney Kıbrıs’taki duvar yazılarını sildirdiğini belirterek, yönetimi Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliği kınamada yetersiz kalmakla eleştirdi.
AKEL: İsrail'den talimat alan Hristodulidis’in genelgesiyle, İsrail karşıtı sloganlar sildirildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in diplomatik büro şefinin, İsrail’den gelen emir üzerine genelge yayımlayarak, Güney Kıbrıs’ta duvarlarda yazılı İsrail karşıtı sloganları sildirdiği haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre AKEL, Rum yönetiminin İsrail’in emriyle yaptığı bu hareketi üzerine dün açıklama yayımlayarak, Rum yönetiminin Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğe karşı tavrını ayıpladı, Rum Başkanlık Sarayı’nı “bir kez daha Tel Aviv’e karşı vasal tutum sergilemekle” eleştirdi.

Gazete bunun, AKEL’in Hristodulidis hükümetini, kısa süre önce BM’nin İsrail’in suçlarıyla ilgili kararda takındığı tavır yüzünden de itaatkar ve vasal olmakla suçladığını hatırlattı.

Habere göre açıklamada “Hristodulidis soykırımı kınamanın antisemitism olmadığını, ahlaki sorumluluk olduğunu anlamalıdır. Ülkenin Netanyahu rejimi tarafından mı kumanda edildiği sorusuna cevap vermelidir” ifadelerine yer verildi.

