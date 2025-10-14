Alkollü sürücü kazaya neden oldu: İki Kişi Yoğun Bakımda

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 13 Ekim 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında, 34 yaşındaki E.N, 111 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla Gazimağusa’dan Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, Peridot Rent A Car önlerine geldiğinde, önünde aynı yönde ilerleyen araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle R.A (E-27) yönetimindeki araç yoldan çıkarak takla atarken, E.N'nin kullandığı araç da yol kenarındaki bir apartmanın tabelasına ve çevre duvarına çarparak durabildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü R.A ve araçta yolcu olarak bulunan H.S (K-27) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda müşahede altına alındı.
Polis, alkollü sürücü E.N tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.