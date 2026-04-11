Kültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı'nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

Alkollü Sürüş ve Dikkatsizlik Kazaları Peş Peşe Geldi: 3 Yaralı

Çatalköy, Güzelyurt–Lefke Eski Anayolu ve Gemikonağı’nda meydana gelen üç ayrı trafik kazasında toplam üç kişi yaralandı. Kazalardan ikisinin alkollü sürüş nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Alkollü Sürüş ve Dikkatsizlik Kazaları Peş Peşe Geldi: 3 Yaralı

Çatalköy’de Alkollü Sürücü Dorseye Çarptı
Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Y.K. (K-50) 133 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, arıza nedeniyle yol içerisinde duran S.M. (E-45) yönetimindeki kamyon dorsesinin sağ yan kısmına çarptı.
Kazada yaralanan Y.K., kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Y.K., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Aydınköy Mevkiinde Takla Attı
Güzelyurt–Lefke Eski Anayolu Aydınköy mevkiinde meydana gelen diğer kazada, T.R.M. (E-23) 131 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla Lefke istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kuzeyinden çıktı, toprak sete çarptıktan sonra takla attı.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan A.M. (E-25), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Sürücü T.R.M. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gemikonağı’nda Motosiklet Elektrik Direğine Çarptı
Gemikonağı’nda Ankara Sokak üzerinde meydana gelen üçüncü kazada, Y.T. (E-22) yönetimindeki motosikletle güney istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Y.T., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, motosiklette yolcu olarak bulunan H.S. (K-20) ise Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma sürüyor.

 

