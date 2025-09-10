Ani ölüm... Güneşlenirken rahatsızlandı

Bafra’da bir otelde tatil yapan Jarosiav Beranek (E-76), öğleden sonra saat 15.00 sıralarında şezlongda güneşlendiği sırada aniden rahatsızlandı.
İlk müdahale için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Beranek, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan turist yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
