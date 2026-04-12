Aracında yasa dışı silah ve ilaç barındıran 21 ve 19 yaşındaki gençler tutuklandı

Ülke genelinde yapılan kontrollerde araçta yasa dışı silah ve ilaç, markette hırsızlık ve sarhoşluk olaylarıyla ilgili 6 kişi tutuklanırken, izinsiz ikamet eden bir kişi hakkında da işlem başlatıldı

Polisin ülke genelinde yürüttüğü denetim ve kontroller kapsamında Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve Haspolat’ta meydana gelen çeşitli olaylarla ilgili toplam altı kişi tutuklanırken, bir kişi hakkında da izinsiz ikamet nedeniyle yasal işlem başlatıldı ARAÇ DENETİMİNDE "İLAÇ VE ECZACILIK YASASI'NA AYKIRI HAREKET, TECAVÜZ-İ ALET VE KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA"

Polis tarafından bir araçta yapılan aramada, tasarruflarında beyzbol sopası ile bıçak ve satışı yeşil reçeteye tabi sekiz adet hap bulunduran 21 ve 19 yaşlarındaki iki erkek şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Girne-Alsancak çevre yolu üzerinde, A.H.’nin (E-21) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda beyzbol sopası ile bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi. Araçta yolcu olarak bulunan H.C.F.’nin (E-19) tasarrufunda ise satışı yeşil reçeteye tabi sekiz adet hap bulundu.

Bahse konu şahıslar, “İlaç ve Eczacılık Yasası'na aykırı hareket, tecavüz-i alet ve kanunsuz bıçak taşıma”dan tutuklandı.