Arap Ali Destanı GABFEST 2025’te binlerce kişiyi buluşturdu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“GABFEST 2025 kapsamında bu akşam Yenikent Özker Özgür Caddesi’nde sahnelenen Arap Ali Destanı, Akademi Sanat Derneği’nin muhteşem folklorik müzikaliyle binlerce vatandaşımıza unutulmaz bir gece yaşattı.

Halkımızın sanata olan ilgisi ve yoğun katılımı bizleri gerçekten gururlandırdı. Bu özel gecede emeği geçen Akademi Sanat Derneği’ne, katkılarından dolayı KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na, sahne arkasında emek veren herkese ve bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

GABFEST 2025, önümüzdeki günlerde de sanat ve kültür dolu etkinliklerle devam edecek.