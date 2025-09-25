  • BIST 11408.87
  • Altın 5005.882
  • Dolar 41.4694
  • Euro 48.7989
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Arıklı: Biz mahkemenin önünde eylem yapsaydık, ‘Yargıya müdahale ediliyor’ demezler miydi?

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Disiplin Tüzüğü ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde mahkeme önünde yapılan eylemleri eleştirdi.
Arıklı: Biz mahkemenin önünde eylem yapsaydık, ‘Yargıya müdahale ediliyor’ demezler miydi?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Disiplin Tüzüğü ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde mahkeme önünde yapılan eylemleri eleştirdi.

Arıklı’nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
Acaba biz mahkemelerin önüne gidip eylem yapsaydık, bu arkadaşlar “Yargıya müdahale ediliyor” diyerek yaygara yaparlar mıydı?

Gerçekten bu eylemler yargıya müdahale değil mi? İçerdeki yargıçlar bu yaygaralardan etkilenmeyecekler mi?

Umarım Anayasa Mahkememiz Güney Kıbrıs veya AB ülkelerindeki uygulamalara bakarak gerçek laikliğe uygun karar verirler.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Disiplin Tüzüğü ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde mahkeme önünde yapılan eylemleri eleştirdi. Arıklı’nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: caba biz mahkemelerin önüne gidip eylem yapsaydık, bu arkadaşlar “Yargıya müdahale ediliyor” diyerek yaygara yaparlar mıydı? Gerçekten bu eylemler yargıya müdahale değil mi? İçerdeki yargıçlar bu yaygaralardan etkilenmeyecekler mi? Umarım Anayasa Mahkememiz Güney Kıbrıs veya AB ülkelerindeki uygulamalara bakarak gerçek laikliğe uygun karar verirler.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çatalköy’ün bazı yerlerinde yarın elektrik kesintisi olacak25 Eylül 2025 Perşembe 11:10
  • Türk Telekom KKTC’de iki ayrı şirket kurdu25 Eylül 2025 Perşembe 10:13
  • Meclis heyeti “Üç Devlet Bir Millet 2. Toplantısı”na katılacak25 Eylül 2025 Perşembe 10:11
  • Dövizden yeni rekor, Dolar zirvede25 Eylül 2025 Perşembe 08:11
  • Hava serinlemeye başladı25 Eylül 2025 Perşembe 07:55
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak25 Eylül 2025 Perşembe 07:53
  • Disiplin Tüzüğü davasında karar bugün açıklanacak25 Eylül 2025 Perşembe 07:52
  • Tatar: Federasyon masalı ile halkı kandırmak istiyorlar24 Eylül 2025 Çarşamba 17:15
  • Erhürman, Maraş'ta halkla buluştu: Ciddiyeti olan bir Cumhurbaşkanıyla var olmaya devam edeceğiz!24 Eylül 2025 Çarşamba 17:13
  • “KKTC’nin tanınması çağrısı yapan TC bile tanımanın gereklerini yerine getirmiyor”24 Eylül 2025 Çarşamba 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti