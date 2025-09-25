Arıklı: Biz mahkemenin önünde eylem yapsaydık, ‘Yargıya müdahale ediliyor’ demezler miydi?

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Disiplin Tüzüğü ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde mahkeme önünde yapılan eylemleri eleştirdi.

Arıklı’nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Acaba biz mahkemelerin önüne gidip eylem yapsaydık, bu arkadaşlar “Yargıya müdahale ediliyor” diyerek yaygara yaparlar mıydı?

Gerçekten bu eylemler yargıya müdahale değil mi? İçerdeki yargıçlar bu yaygaralardan etkilenmeyecekler mi?

Umarım Anayasa Mahkememiz Güney Kıbrıs veya AB ülkelerindeki uygulamalara bakarak gerçek laikliğe uygun karar verirler.

