Arıklı: Yapay zeka destekli kameralar geri takılmak üzere kaldırıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yapay zeka destekli kameraların geri takılmak üzere kaldırıldığını ifade ederek, “Kameralardan şikâyetçi olanlar potansiyel suçludur" dedi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak, yapay zeka destekli kameralara yönelik açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka destekli kameraların kaldırılmasına açıklık getiren Bakan Arıklı, kameraların test aşamasında olduğunu ve kalibre kontrolüne takılanların kaldırıldığını belirtti. Arıklı, yapay zeka destekli kameraların geri takılmak üzere kaldırıldığını vurguladı.

"KAMERALARDAN ŞİKAYETÇİ OLANLAR POTANSİYEL SUÇLU"

Arıklı, kamera sayısını 120’den 300’e çıkartacaklarını da ifade ederek kamera yerleştirilen bölgelerde kaza sayısında azalma gözlemlediklerini belirtti.

Erhan Arıklı, “Kameralardan şikâyetçi olanlar potansiyel suçludur. Kurallar belli. Kurallara uyanların kameralar ile ilgili bir sıkıntısı yok. Trafik canavarlarının kameralar ile problemi var” dedi.

 

