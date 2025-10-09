Arıklı’dan Denktaş’a: Tam bir felaket…

“Tam bir felaket…” başlığını kullanan Erhan Arıklı, paylaşımında şunları kaydetti:
“Serdar Denktaş’ın son dönem siyasetindeki ilginç seyri, seyretmeye devam ediyoruz.
Önce federasyonu savunan adaya destek vereceğini açıkladı. Olabilir dedik. Sonrasında ise, Meclisin federasyonu kaldıran karar tasarısına şiddetle karşı çıktı. Oysa TAM Parti’yi kurarken; “KKTC sonsuza kadar yaşayacak” demişti.
15 yıl birlikte siyaset yaptığımız sevgili Serdar Denktaş’ı, tanımakta güçlük çekiyorum…”
