İstanbul Turizm Fuarı açılısına katılan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke turizmi hakkında bilgiler verdi.

Otellerden acentelere, kruvaziyerlerden farklı turizm alanlarına kadar geniş bir katılımın gerçekleştiği fuar, iki gün boyunca turizm sektörünün tüm renklerini bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen fuar büyük ilgi görmüş, bu yıl ise daha güçlü ve iddialı bir başlangıç yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standında, ülkenin tarihi, kültürel değerleri, plajları, doğa sporları ve konaklama seçenekleri hakkında ziyaretçilere bilgi verildi. Ayrıca, Kıbrıs mutfağının eşsiz lezzetleri de fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor.

Ataoğlu: “KKTC, 365 Gün Turizm Potansiyeline Sahip”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarda yaptığı konuşmada, KKTC’nin iklimi, doğal güzellikleri, el değmemiş doğası ve konuksever halkı ile 365 gün turizme hazır bir ülke olduğunu vurguladı.

Turizm sektörünün daha da gelişmesi için sağlık, spor ve alternatif turizm modelleri üzerine çalışıldığını ifade eden Bakan Ataoğlu, ülkenin yatak kapasitesini artıracak yeni yatırımların da olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile iş birliği içinde önemli projeler yürütüldüğünü söyleyen Bakan Ataoğlu, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin desteği ile hazırlanan tanıtım filminin Rusya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde gösterildiğini hatırlattı.

“Ada-Kıbrıs markasıyla özellikle Türkiye pazarında olumlu dönüşler aldık. Öncelikle turizmi kendi insanımıza ve anavatanımıza anlatacağız” diyen Bakan Ataoğlu, Türk yatırımcıların KKTC için önemini de vurguladı.

Kıbrıs’taki tatil fiyatlarının Yunan adalarına kıyasla ortalama yüzde 30 daha uygun olduğunu belirten Bakan Ataoğlu, “Hedefimiz 85 milyon Türk vatandaşıdır. Bu ada sizin adanız, Kuzey Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın” ifadelerini kullandı.

Bakan Ataoğlu, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, THY ile yapılan protokol sayesinde KKTC turizmine önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

Bu iş birliği kapsamında, THY’nin uçtuğu 2 kıta ve 10’un üzerinde ülkeden acentelerin KKTC’de misafir edilmesi için yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataoğlu, bunun ülke turizminin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakan Ataoğlu, Lansmanlar ve etkinlikler ile amacımız KKTC’yi Türkiye’de yaşayan kardeşlerimize tanıtmak ve onları en az bir defa olsun KKTC’de misafir etmek hedefini ve arzusunu taşıyoruz” diyen Bakan Ataoğlu, “bu hedefe ulaşmak için bizlerle birlikte ciddi emekler veren TÜRSAB ve KITSAB heyetlerine ülkem adına teşekkür ederim” dedi.

Bakan Ataoğlu, turizmin toplumları yakınlaştıran, kültürel anlayışı geliştiren ve ekonomiye katkı sağlayan bir sektör olduğunu söyleyerek, KKTC’nin sürdürülebilir ve kaliteli turizm hizmetleri ile dünyaya açılmaya devam edeceğini dile getirdi.