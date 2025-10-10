Audi'nin yetkili bayisi Debreli’den Takata açıklaması: Hava yastıkları ücretsiz değiştiriliyor

Audi'nin Kuzey Kıbrıs'taki yetkili bayisi Debreli Group Takata hava yastıklarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Debreli Group, müşteri güvenliğini her zaman öncelikli tutarak, bazı modellerinde kullanılan Takata marka hava yastıklarıyla ilgili önemli bir geri çağırma kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya, Takata hava yastıklarının zamanla çevresel faktörler nedeniyle işlevsellik kaybına uğrayabileceği ve ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği gerekçesiyle başlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Audi Sahipleri,

Audi, müşterilerinin güvenliğini her zaman en öncelikli konu olarak görmektedir. Bu kapsamda, bazı Audi modellerinde kullanılan Takata marka hava yastıkları ile ilgili olarak önemli bir geri çağırma kampanyası başlatılmıştır.

Takata hava yastıkları, uzun yıllar boyunca yüksek nem, sıcaklık ve yaşlanma gibi çevresel koşulların etkisiyle zamanla işlevlerini tam olarak yerine getiremeyebilir. Nadir durumlarda hava yastığı patladığında, gaz üretici ünitesinin parçalanması sonucu aracın içine metal parçacıkları yayılabilir ve bu da sürücü ve yolcular için ciddi yaralanma riski oluşturabilir.

Audi Yetkili Servisleri, söz konusu hava yastıklarını ücretsiz olarak yenileriyle değiştirmektedir.

Bu işlem, insan güvenliği açısından son derece önemlidir ve kısa sürede tamamlanmaktadır.

NE YAPMANIZ GEREKİYOR?

Aracınızın geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol etmek için Audi Yetkili Servisimiz ile iletişime geçiniz.

Şasi numaranız (VIN) ile sorgulama yaparak, aracınızın bu kampanyaya dahil olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Geri çağırma kapsamında iseniz, ücretsiz değişim işlemi için en kısa sürede randevu almanız önerilir.

Daha fazla bilgi ve randevu için:

Audi Debreli Müşteri İlişkileri: 0539 108 0333

Güvenliğiniz için bu işlemi ertelemeden yaptırmanızı önemle tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

Audi Kuzey Kıbrıs Yetkili Bayi

Debreli Group