Ava kapalı mevsimde, evinde av hayvanı bulunduran zanlıya 204 bin 808 TL para cezası!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün Dipkarpaz’da A.M. (E-63)’ye ait ikametgahta yapılan aramada, dondurulmuş vaziyette 2 ova tavşanı, 1 keklik ve 1 turaç bulundu.
Polisin yaptığı incelemede, söz konusu hayvanların büyük av mevsiminin bitiminden itibaren 90 gün içinde tüketilmeyerek kanunsuz şekilde tasarruf edildiği tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında A.M.’ye 4 asgari ücret tutarında idari para cezası kesildi, soruşturma devam ediyor.
