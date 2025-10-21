  • BIST 10497.66
  • Altın 5844.629
  • Dolar 41.9598
  • Euro 48.8428
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail, Lübnan'ı vurdu: Birçok noktada şiddetli patlama sesleri...

Ava kapalı mevsimde, evinde av hayvanı bulunduran zanlıya 204 bin 808 TL para cezası!

» »
Dipkarpaz’da A.M. (E-63) ikametgahta yapılan aramada, dondurulmuş 2 ova tavşanı, 1 keklik ve 1 turaç bulundu. Hayvanların av mevsimi sonrası 90 gün içinde tüketilmediği tespit edilerek şahsa 4 asgari ücret idari para cezası kesildi.
Ava kapalı mevsimde, evinde av hayvanı bulunduran zanlıya 204 bin 808 TL para cezası!

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün Dipkarpaz’da A.M. (E-63)’ye ait ikametgahta yapılan aramada, dondurulmuş vaziyette 2 ova tavşanı, 1 keklik ve 1 turaç bulundu.

Polisin yaptığı incelemede, söz konusu hayvanların büyük av mevsiminin bitiminden itibaren 90 gün içinde tüketilmeyerek kanunsuz şekilde tasarruf edildiği tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında A.M.’ye 4 asgari ücret tutarında idari para cezası kesildi, soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman x profilini güncelledi21 Ekim 2025 Salı 09:17
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... Erhürman Dönemi: Diyalogla Başlayan Umut21 Ekim 2025 Salı 08:43
  • Gazimağusa ve Girne’de elektrik kesintisi21 Ekim 2025 Salı 08:25
  • Dolar’dan rekor üstüne rekor21 Ekim 2025 Salı 08:25
  • Avrupa Komisyonu, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı tebrik etti21 Ekim 2025 Salı 08:24
  • Erdoğan, Erhürman’ı arayarak tebrik etti21 Ekim 2025 Salı 08:23
  • Arıklı: Ocak veya Şubat ayında erken seçim yapılması en doğru uygulamadır20 Ekim 2025 Pazartesi 17:27
  • Arıklı seçim tarihi verdi.. Ocak veya şubat!20 Ekim 2025 Pazartesi 17:03
  • Cumhurbaşkanı Erhürman'dan ilk açıklama...Seçimin kaybedeni yoktur.20 Ekim 2025 Pazartesi 16:53
  • Özersay: “Hükümetin bileti kesildi”20 Ekim 2025 Pazartesi 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti