Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs ve İngiliz üslerine Yeşil Hat uyarısı

Avrupa Komisyonu’nun, yaklaşık 21 yıldır Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanması çerçevesinde KKTC’den Güney Kıbrıs’a yapıldığı iddia edilen (hayvansal süt ürünleri ve tarım ürünleri de dahil) kaçak ticareti engellenmesi için Rum Yönetimi ile İngiliz üslerine çağrıda bulunduğu, ancak bu konuda herhangi bir çözüm üretilmediği bildirildi.

Kathimerini gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun, diğer konuların yanı sıra, Beyarmudu bölgesinde "endişe kaynağı" olan "dört izinsiz noktaya” işaret ettiğini kaydederken, Brüksel'in son 22 yıldır yaptığı önerilerin, Kıbrıs genelindeki hayvancılık sektörünü tehdit eden şap hastalığının yayılması çerçevesinde "güncel bir önem" kazandığını ve Rum Yönetimi ile İngiliz üslerinin, Komisyon’un tavsiyelerine rağmen bu konuya çözüm bulamamasından dolayı, hayvan yemi kaçakçılığı sonucu virüsün yayıldığını öne sürdü.

Gazete, Komisyon’un raporlarında "kaçakçılık" konusunda özel bir alt bölümün yer aldığını ve Yeşil Hattın statüsüyle ilgili son 20 yılda yapılan tüm değerlendirmelere bakıldığında, Brüksel'in hayvansal ve zirai ürünlerde yapılan kaçakçılığın çok önemli bir bölümünü tespit ettiğinin görülebileceğini yazdı.

AB'nin, 1 Temmuz 2025'te yayınlanan son raporu da dahil birçok raporunda “alarm zillerinin çaldığının” görülebileceğini kaydeden gazete, Beyarmudu köyü içinde veya yakınında, yerel halk ve çiftçiler tarafından kullanılan 4 izinsiz geçiş noktasının bulunduğunun ve bu noktaların kontrolünün zor olduğunun ifade edildiğini belirtti.

Gazete, Komisyon’un önceki raporlarında da belirtildiği gibi, bu izinsiz geçiş noktalarının endişe yaratmaya devam ettiğini ve bu soruna, “Kıbrıs'taki Egemen Üs Bölgeleri Protokolü”nün 7. Maddesi uyarınca uygun bir çözüm bulunması gerektiğini yazdı.

Bu durumun, İngiliz üslerinin statüsü hakkında genel görüşme başlatıldığında, Rum Yönetimi ile İngiltere arasındaki görüşmelerin gündemine eklenmesi gerektiğini kaydeden gazete, ateşkes hattının gözetimi kısmen iyileştirilmiş olsa da, Komisyon’un bulgularından, kaçakçılığın derinden kök salmış olduğu ve Rum Yönetimi’nin bu durumla mücadele etmek için kararlı ve metodik adımlar atması gerektiğinin anlaşıldığını belirtti.