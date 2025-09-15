  • BIST 10853.13
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa bugün Güney Kıbrıs'ta

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa başkentlerine başlattığı ziyaretler kapsamında bugün Güney Kıbrıs’a gidecek.
Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa bugün Güney Kıbrıs'ta

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa başkentlerine başlattığı ziyaretler kapsamında bugün Güney Kıbrıs’a gidecek.

Fileleftheros gazetesi Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya dayanarak Güney Kıbrıs’ta çeşitli temaslarda bulunacak Costa’nın öğle saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini belirtti.

Habere göre Hükümet Sözücüsü Konstantinos Letimbiotis, Costa’nın ziyareti konusunda geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada Costa ile Hristodulidis arasındaki görüşmenin odağında, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında ön plana çıkaracağı temel öncelikler, var. Görüşmede savunma, güvenlik rekabet edilebilirlik ve 2028-2034 Çok Yıllı Mali Çerçeve gibi konular da ele alınacak.

Letimbiotis, görüşmede gelecek yıl nisan ayında Güney Kıbrıs’ta yapılacak gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısı hakkında da görüş alış verişinde bulunulacağını belirtti.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Costa’ya Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda da bilgi vereceğini de ifade etti.

