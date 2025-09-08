Bağımsızlık Yolu, seçim kararını açıkladı

Bağımsızlık Yolu (BY), 19 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili tavrını, bugün Parti Genel Merkezinde düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Bağımsızlık Yolu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi’nin kararı Genel Sekreter Umut Ersoy tarafından paylaşıldı. Halkın büyük bölümünün bu seçimi “2020 seçimlerinin üçüncü turu” olarak gördüğü savunulan açıklamada, temel beklentinin, Ersin Tatar’ın görevden uzaklaştırılması olduğu öne sürüldü.

Mevcut dönemin Kıbrıslı Türklerin, “en izole ve saygınlıktan yoksun dönemi” olduğu iddia edilen açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin kendi kimliğiyle dünyaca tanınmış bir statüye kavuşmasının yolu, birleşik federal Kıbrıs’tan geçmektedir” denildi.

Seçimde aday olduğunu açıklayan Tufan Erhürman’ın federal çözüm başta olmak üzere Anayasa değişiklikleri ve Kıbrıs sorunundaki pozisyonu gibi kritik konularda net bir duruş sergilemekten kaçındığı savunulan açıklamada, “Erhürman’ın muğlak tavrı, kendisine eleştirel destek vermemizi dahi mümkün kılmamaktadır” denildi.

Açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun, seçimlere dair “boykot” seçeneğini ise reddettiği kaydedildi. “Seçimleri dışarıdan bir kurtarıcı beklemenin değil, örgütlü mücadelenin bir parçası olarak görüyoruz” denilen açıklamada, sandığa gitmemenin mevcut düzeni beslediği ifade edildi.

Bağımsızlık Yolu’nun 2025 seçimlerinde aday göstermeyeceği bildirilen açıklamada, partinin, “Ersin Tatar’ın karşısında, Erhürman’ın ise ensesinde” olacağı açıklandı. Seçimlerin, toplumsal mücadelenin yalnızca bir cephesi olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, esas değişimin halkın örgütlü gücüyle gerçekleşeceği kaydedildi.