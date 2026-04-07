Bakanlar Kurulu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki grevleri 60 gün erteledi

Devlet Hastanesi ve diğer sağlık kurumlarında planlanan grevleri, sağlık hizmetlerinin düzenini bozma ve genel sağlığı etkileme gerekçesiyle 7 Nisan 2026 itibarıyla 60 gün süreyle erteledi.
Bakanlar Kurulu, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başlatılan ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında başlatılması planlanan grevleri 60 gün süreyle erteledi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), hükümet ve Sağlık Bakanlığı’nın sendikal haklarını kullanan üyelerine baskı, tehdit ve mobbing uyguladığını belirterek bir kez daha grev ve eylem kararı almıştı. Sendika Başkanı Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, “Sorunların iş birliği ve diyalog yoluyla çözülmesi esastır. Ancak hükümet ve Sağlık Bakanlığı bu yolu seçmedi. Hayat pahalılığı ile ilgili değişiklik nedeniyle yapılan greve katılan sendika yetkililerine dava okunması da bu yaklaşımın son örneğidir. Bu koşullar altında sendikamız bir kez daha grev ve eylem kararı almıştır” demişti.

Bu gelişmeler üzerine Bakanlar Kurulu, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başlatılan ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında başlatılması planlanan grevleri 60 gün süreyle erteledi. Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesi uyarınca, grevin sağlık hizmetlerindeki düzeni bozucu ve genel sağlığı etkileyici nitelikte olduğu gerekçesiyle, sendikaların grevlerini 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren 60 gün süreyle erteledi. Karar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Diğer Haberler
  • Okullarda grev devam edecek mi? Sendikalar süresiz grev kararı almıştı...06 Nisan 2026 Pazartesi 16:04
  • Dikkat bazı yerlerde su kesintisi06 Nisan 2026 Pazartesi 15:56
  • İncirli: “Bu hükümet bitti, çözüm sandıkta”06 Nisan 2026 Pazartesi 15:54
  • Sendikalar bugün genel grevde06 Nisan 2026 Pazartesi 11:13
  • Döviz güne nasıl başladı?06 Nisan 2026 Pazartesi 08:29
  • Uluslararası Mağusa Film Festivali için 100’ün üstünde ülkeden başvuru yapıldı05 Nisan 2026 Pazar 15:03
  • Meclis hayat pahalılığı yasa tasarısını görüşecek05 Nisan 2026 Pazar 14:45
  • Ülke genelinde yağış etkili oldu: En fazla yağmur Sandallar’a düştü05 Nisan 2026 Pazar 13:30
  • DAÜ Bir-Sen'den üst düzey ziyaretler05 Nisan 2026 Pazar 13:22
  • Avrupa Komisyonu'ndan Güney Kıbrıs ve İngiliz üslerine Yeşil Hat uyarısı05 Nisan 2026 Pazar 13:14
