  • BIST 12433.5
  • Altın 6807.84
  • Dolar 44.921
  • Euro 52.7012
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Bakanlar Kurulu kararıyla 53 kişi KKTC yurttaşlığına alındı

» »
Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 53 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına kabul edilmesine karar verildi.
Söz konusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vatandaşlığı onaylanan isimler şöyle:

Teyfik Doğaner, Orkhan Annaghizada, Adem Erim, Ahmet Alakuş, Elanur Han, Beyza Nur Han, Süleyman İbiş, Murat Yücel, Nurgül Çekin, Öznur Gezgin Ergül, Sevgi Acemoğlu, Sercan Özkahraman, Emir Turunç, Ali Baran Oktay, Ayşegül Hançer, Mahmut Furkan Salk, Sırmanur Erdaş, Mehmet Yapıcı, Arda Aytekin, Sekan İri, İrem Seval Akkuş, Işıl Yüksektepeli, Veysel Soydan, Emre Gül, Durdu Kocakaya, Duygu Sarı, Seher Nçakmak, Elif Velina Balaban, Fatmatülzehra Bilgiç, Erdal Ataman, Fulya Nejla Sönmez, Levent Soğan, Sude Nur Çayır, Nihat Karademir, Ercan Aydın, Can Avcı, Zahide Aşık, Feride Aşık, Seyit Can Karaca, İlker Kara, Abdulkadir Kılıç, Ali Mıdık, Bülent Tolga Bozkurt, Diyap Uzkara, Güngör Aytekin, Aleyna Doğanlar, Berfin Akbulut, Göknur Eltutan, Nevin Eltutan, Safa Yılmaz Akgül, Tuğçe Kıvılcım Bengisu Eken, Furkan Gül, Vedat Cengiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marketten Jilet Çalan Şahıs Tutuklandı23 Nisan 2026 Perşembe 09:52
  • Sahte Sözleşmeyle 351 Bin TL ve 7 Bin Sterlinlik Vurgun23 Nisan 2026 Perşembe 09:50
  • Lapta’da 78 Yaşındaki Şahıs Hayatını Kaybetti23 Nisan 2026 Perşembe 09:32
  • Görevden alma ve atama23 Nisan 2026 Perşembe 09:18
  • Şenkul, kent genelinde devam eden projeleri paylaştı23 Nisan 2026 Perşembe 09:17
  • Bakanlar Kurulu kararıyla 53 kişi KKTC yurttaşlığına alındı23 Nisan 2026 Perşembe 09:13
  • Abdullah Aktolgalı görevden alındı, yerine Yılmaz Altunterim atandı22 Nisan 2026 Çarşamba 23:21
  • Bakanlar Kurulu'ndan 30 kişiye vatandaşlık22 Nisan 2026 Çarşamba 23:19
  • Ülke genelinde kaçak denetimi: Biri 2019'dan beri ülkede izinsiz!22 Nisan 2026 Çarşamba 20:13
  • İsias davasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesi açıklandı!22 Nisan 2026 Çarşamba 19:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti