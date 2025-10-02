Başbakan Üstel, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısını kınadı

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırmasını kınadı.

Başbakan Üstel, “Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filo’suna uluslararası sularda yapılan müdahale, sadece uluslararası deniz hukukun değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanının da açık bir şekilde ayaklar altına alınmasıdır” dedi.

“Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu, tek amacı mazlum Gazze halkına insani yardım ulaştırmak olan sivillere yönelik bu müdahale, açık bir insanlık suçudur” ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, açıklamasını şöyle tamamladı:

“İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik bu hukuk ve insanlık dışı saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum.”