Başbakanlık, Meclis'e sunulacak yeni HP önerisinin detaylarını aktardı: Hükümsüz olacağı için kararname kaldırıldı

Başbakanlık, hükümet adına yaptığı yazılı açıklamada hayat pahalılığına ilişkin izlenecek yeni modeli duyurdu.

Açıklamada, yasa gücünde kararnamenin kaldırıldığı belirtilirken, yeni düzenlemenin geniş uzlaşı hedefiyle Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacağı ifade edildi.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Orta Doğu’da meydana gelen ve ülkemizi doğrudan etkileyen savaş ortamı dünya ekonomisinde kırılmalar yaşanmasına, tedarik zincirlerinde aksamalara, enerji maliyetlerinde öngörülemez artışlara ve ülke ekonomisinde ciddi daralmalara yol açmıştır. Bu nedenle Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti – Yeniden Doğuş Partisi hükümeti olarak, sürecin en başından bu yana halkımızın alım gücünü korumak, refahını güvence altına almak ve toplumsal uzlaşıyı güçlendirmek adına bazı adımlar atmıştır.

Bu süreçte toplumdan gelen hassasiyetleri dikkatle takip ettik. Bu doğrultuda, süreci daha geniş istişare ile olgunlaştırma kararı alarak ve diyalog kapısını hiçbir zaman kapatmadan, yapıcı ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Ancak üzülerek ifade etmek isteriz ki; tüm iyi niyetli çağrılarımıza rağmen, muhalefet ve kamuda örgütlü bazı sendika yöneticileri bu süreci sahiplenmek yerine siyasallaştırmayı tercih etmiş, uzlaşı elimizi geri çevirmiştir. Oysa bu süreç, gerilim değil çözüm üretme süreci olarak değerlendirilmeliydi.

'YASA GÜCÜNDE KARARNAME YENİ ÖNERİDEN DOLAYI HÜKÜMSÜZ OLACAĞINDAN ÖTÜRÜ KALDIRDIK'

Buna rağmen hükümet olarak sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek için uzlaşı irademizi sadece sözde değil, somut adımlarla da ortaya koyduk. Yasa gücünde kararname yeni öneriden dolayı hükümsüz olacağından kaldırılmış ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Diyalog çağrımızın bir sonucu olarak, sendikaların geçtiğimiz hafta 30 Mart Pazartesi günü bizlerle istişare ederek önerdiği maddeleri dikkate aldık.

BAŞBAKANLIK, HÜKÜMETİN YENİ ÖNERİSİNE DE AKTARDI

Buna göre Haziran ayı sonunda oluşacak hayat pahalılığı oranına göre yeni maaş skalası belirlenecek, bu artışın net yüzde 50’si ödenecek, kalan yüzde 50’lik kısmı ise en geç Ocak 2027’de ödenmek üzere emanete alınacaktır.

Öte yandan, sosyal devlet anlayışımız gereği, özellikle alt gelir gruplarını koruma konusunda da çok net bir duruş sergiledik.

Ve ek olarak yaptığımız yeni düzenlemelerle engellilerimiz, özel bireylerimiz ve sosyal yardım alan vatandaşlarımız başta olmak üzere hiçbir kesimin mağdur edilmesine izin vermedik.

Bu çerçevede; emekli maaşı, aylık net maaşı 75.000 TL ve altında olan vatandaşlarımızın gelirleri aynen korunacak, maaşlarından hiçbir kesinti yapılmayacaktır.

Ayrıca net maaşı 75.000 TL’den fazla olan vatandaşlarımızdan ise sadece Haziran ayında oluşacak olan hayat pahalılığındaki maaş artışının yüzde 50’sini aşmayacak şekilde bir düzenleme yapılacaktır. Ancak bu düzenleme sonucunda hiçbir vatandaşımızın geliri 75.000 TL’nin altına düşmeyecektir.

Biz bu adımlarla halkımızın refahını koruyan hem de toplumsal uzlaşıyı esas alan dengeli ve adil bir modeli hayata geçiriyoruz.

Bugün Cumhuriyet Meclisi’nde, geniş bir mutabakatla herkesin üzerinde uzlaşabileceği bu yasanın geçirilmesini hedefliyoruz.

Şunu açıkça ifade etmek isteriz ki: Bu hükümet diyalogdan yana olmaya, halkının yanında durmaya ve sorumluluk almaya devam edecektir.

Ortadoğu’da yaşanan gerilimin sona ermesi ve bölgenin yeniden istikrara kavuşması halinde, hükümetimiz gelişmeleri yeniden kapsamlı biçimde değerlendirecek; halkımızın menfaatlerini, ülkemizin ekonomik istikrarını esas alarak gerekli yeni kararları da yine halkımızın lehine kararlılıkla hayata geçirecektir"