Basın-Sen, Disiplin Tüzüğü iptalini destekledi; Bakan Çavuşoğlu’na istifa çağrısı yaptı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Yüksek Mahkeme’nin Disiplin Tüzüğü’nü iptal etme kararını selamladı. Açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun birçok olayda olduğu gibi Disiplin Tüzüğü konusunda da yetkisini aşarak anayasayı tanımadığı vurgulandı.

Sendika, kararın mücadele yolunda önemli bir kazanım olduğunu ve meclis yolunu açmasıyla yeni bir mücadelenin de başlatılacağını belirtti. Basın-Sen, öğretmenlere, örgütlere ve halka güvenini ifade ederek, Kıbrıslı Türk toplumunun laik yapısının korunacağını ve çocukların geleceğinin karartılmasına asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na insan onuru ve haysiyetini hatırlatarak istifa çağrısı yapıldı. Basın-Sen, kararla birlikte yobazlığa asla geçit vermeyeceklerini duyurdu.