Basın-Sen: Okul saldırıları sırasında hayatını kaybedenler bizleri derinden sarstı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Türkiye’nin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş şehirlerinde yaşanan okul saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Sendika açıklamada, saldırılar sırasında öğretmenler ile çocukların hayatını kaybetmesinin derin bir üzüntüyle karşılandığı ifade etti.
Basın-Sen, yaşanan olayların Türkiye halkını derinden sarstığını belirterek, tüm Türkiye halkına başsağlığı dileyerek yaşanan acının paylaşıldığını vurguladı.
