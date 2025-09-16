  • BIST 11043.3
Basın-Sen: Tatar’ın davetine katılmayacaklarını bildirdi.

» »
Basın-Sen, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde hiçbir adayın propagandasına alet olmayacağını açıkladı; Tatar’ın davetine katılmayacaklarını bildirdi.
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde hiçbir adayın propagandasına alet olmayacağını bildirdi.

Basın-Sen’ yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adına yapılan New York öncesi “bilgilendirme toplantısı” davetine  katılmayacağını kaydetti.

Bu kararın  sadece seçim sürecine yönelik olmadığını  ifade eden Basın -Sen, "Geçen 5 yıllık süre zarfında Tatar ve ekibinin başta gazetecilere yönelik açtığı davalar  ve toplumsal olaylarda halkının tarafında olmaması bizler açısından bu davete katılmamak için önemli nedenler arasında yer almaktır.” ifadelerini kullandı ve Tatar'ı  eleştirdi.

Tatar’ın  federal çözüm iradesini terk ederek mümkün olmadığını ileri sürdüğü olmayan iki devletli çözüm modeliyle Kıbrıslı Türk halkının tarih önünde geriye gitmesine neden olduğunu iddia eden Basın -Sen Tatar'ın 5 yıllık süre zarfında bir kez dahi bizi kendilerini "bilgilendirme nezaketi ortaya koymadığını" da savundu.

Sendika, "Seçime sayılı günler kala 'oy kaygısıyla sahnelenmeye çalışılan bu oyuna' ortak olmayacağız" dedi.

