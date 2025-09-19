  • BIST 11087.09
Basketbol'da 8 takımlı süper lig 6 takımlı 2. Lige doğru

Basketbol'da 8 takımlı süper lig 6 takımlı 2. Lige doğru
Basketbol Süper Ligi 8 takım, 1. Ligi 8 takım...

 DETAY ÖZEL HABER- Barış Şeker

Ertuğ Nasıroğlu yönetiminin göreve gelmesi le birlikte Basketbol camiasında oluşan güven ortamı neticesinde 2024-2025 sezonunda 1200 lisanslı sporcuya ulaşan basketbol camiası büyümeye devam ediyor.

2023 yılında büyük erkekler liginin 3 takıma kadar düştüğü ve açılamayacağının konuşulduğu dönemlerden sonra geçtiğimiz sezon 1. Lig 7 takım 2. lig de 6 takım ile oynandı.

 

Süper Lig 8 takım ile

 

Edinilen bilgilere göre 2025-2026 Basketbol sezonunda Basketbol Erkekler süper ligi 8 takım ile oynanacak. Süper ligde Larnaka Gençler Birliği, Gönyeli SK, Çetinkaya TSK, Soyer Sk, Ada Sk, Akdeniz SB, Base Kyrenia ve Soyer Gelişim SK takımları yer alacak.

 

Basketbol 2. Lige 3 yeni takım katılacak

Geçtiğimiz yıl oluşturulan Basketbol 2. Ligine ilgi giderek arıyor. Edinilen bilgiye göre 2025-2026 Basketbol sezonunda Basketbol 2. Lige 3 yeni takım katılmaya hazırlanıyor.

Lige katılacak yeni takımların Güzelyurt, Lefkoşa ve Mağusa'dan olduğu öğrenildi.

 

Basketbolda toplantı yapıldı

Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Erkekler 1’inci ve 2’inci Lig ekiplerinin kulüp temsilcileri ile bir araya geldi.
TED Koleji’nde gerçekleşen toplantıda, Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, yönetim kurulu üyeleri, Ligler Direktörü Ali Tüzünkan ile kulüp antrenörleri yer aldı.
Toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı ve bitiş tarihleri, yabancı kuralı ve diğer konularda kulüplerle görüş alış verişinde bulunarak kulüplerden de öneriler alındı.

toplanti_basket.jpg

 

