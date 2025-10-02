Baybars: İki devletli modeli Meclis’ten apar topar geçirme çabası 'panik atak' hâlidir!

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümetin iki devletli çözüm vizyonunu Meclis’ten apar topar geçirme çabasını eleştirerek, bu tür önemli konuların istişare edilmeden sadece bir algı oyunu niteliği taşıyacağını söyledi.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in sunduğu "Sabahın Haberleri" programına konuk oldu.

"HÜKÜMETİN SEÇİM YAKLAŞTIKÇA APAR TOPAR 'ATAKLARI' TOPUM TARAFINDAN 'PANİK ATAK' OLARAK KARŞILANIYOR"

Hükümetin, “Meclis’te iki devletli çözüm vizyonunun oy birliğiyle geçirilmesi” önerisini de değerlendiren Baybars, hükümet kanadının seçim dönemi yaklaştıkça apar topar ve hızlı hareket ettiğini ifade etti. Sokakta bu tür “atak” girişimlerin toplum tarafından “panik atak” olarak karşılandığını söyleyen Baybars, gerek hükümetin gerekse Cumhurbaşkanı’nın seçim döneminde ortaya koyduğu politikanın panik halinde, istikrarsız ve sürdürülemez durumda olduğunu kaydetti.

Baybars, seçime 15 gün kala Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dahi Meclis’te, talep edilmesine rağmen, iki devletli çözümün kapsamını ve hedeflerini açıklamadığını; müzakeresizliğin getirdiği sorunlar ortadayken böyle bir önerinin aceleye getirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.