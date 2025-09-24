  • BIST 11331.75
  • Altın 5019.282
  • Dolar 41.427
  • Euro 48.9088
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün Akçay Şehitler caddesi, Full Sokak, Aydın Zeytinyağı Fabrikası ve civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.Kıb-Tek tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan k
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün Akçay Şehitler caddesi, Full Sokak, Aydın Zeytinyağı Fabrikası ve civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak elektrik kesintisi  09.30 -12.30 saatleri arasında olacak.

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak elektrik kesintisi  09.30 -12.30 saatleri arasında olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tedavi ücretlerini sirkat eden veznedar fenalık geçirdi23 Eylül 2025 Salı 12:54
  • Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına rağmen Meclis görevini yapmadığı için yeni vicdani retçiler hapis yolunda23 Eylül 2025 Salı 12:36
  • Ürdün Kralı KKTC’den hellim ithalat yasağı koydu23 Eylül 2025 Salı 12:24
  • İş insanını öldürmek için adaya geldiğini itiraf eden tetikçi: Cahillik ettim23 Eylül 2025 Salı 12:22
  • Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Aziz Sancar’a KKTC kimlik kartını takdim etti23 Eylül 2025 Salı 11:37
  • Cumhurbaşkanlığı seçimi propaganda süreci başladı23 Eylül 2025 Salı 11:34
  • Simon Aykut’un duruşması 26 Eylül Cuma gününe ertelendi23 Eylül 2025 Salı 11:32
  • KTGB’den Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Açık Oturum Çağrısı23 Eylül 2025 Salı 08:14
  • Döviz güne nasıl başladı?23 Eylül 2025 Salı 08:12
  • Petroldeki düşüş sürüyor23 Eylül 2025 Salı 08:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti