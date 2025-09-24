Bazı bölgelerde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün Akçay Şehitler caddesi, Full Sokak, Aydın Zeytinyağı Fabrikası ve civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.30 -12.30 saatleri arasında olacak.
