Bengihan: Önerilerin konuşulacağı yer meclis komiteleridir

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, önerilerin geleceği, konuşulacağı, tartışılacağı yerin meclisteki komiteler olduğunu, toplumun ekonomisini ilgilendiren bir konuda hükümetin kendi kendine yapacağı önerilerin önemi olmayacağını açıkladı.

Bengihan, Genç TV'de "Hükümet önerisini kendi kendine hazırlamasının bir önemi yok. Önerilerin resmi olarak hazırlanacağı yer meclisteki komitelerdir. Ayrıca bize gelmiş bir şey yok. Komite toplanır; toplum için, halkın geleceği için, ekonomisi için kararlar mecliste alınır. Uzmanları ile tarfaları ile görüşülür." ifadelerini kullandı.